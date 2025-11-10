Search
Библиотека InternetUrok.ruБиология, 9 класс Тема 7. Основы экологии
Основы экологии

Тема 7

01. Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы

10 мин

02. Закономерности действия факторов среды на организмы

9 мин

03. Приспособленность организмов к влиянию факторов среды

9 мин

04. Биотические связи в природе

9 мин

05. Популяция как форма существования видов в природе

10 мин

06. Функционирование популяции и динамика ее численности в природе

9 мин

07. Биоценоз как сообщество живых организмов

12 мин

08. Понятие о биогеоценозе и экосистеме

12 мин

09. Развитие и смена биогеоценоза

10 мин

10. Основные законы устойчивости живой природы

9 мин

11. Рациональное использование природы и ее охрана

8 мин

12. Экологические проблемы современности

22 мин

Тестирование