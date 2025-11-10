Основы экологии
01. Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы
10 мин
02. Закономерности действия факторов среды на организмы
9 мин
03. Приспособленность организмов к влиянию факторов среды
9 мин
04. Биотические связи в природе
9 мин
05. Популяция как форма существования видов в природе
10 мин
06. Функционирование популяции и динамика ее численности в природе
9 мин
07. Биоценоз как сообщество живых организмов
12 мин
08. Понятие о биогеоценозе и экосистеме
12 мин
09. Развитие и смена биогеоценоза
10 мин
10. Основные законы устойчивости живой природы
9 мин
11. Рациональное использование природы и ее охрана
8 мин
12. Экологические проблемы современности
22 мин