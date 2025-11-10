01 . Как из 100 рублей сделать 1000 рублей или инвестиции для начинающих 13 мин

02 . Можно ли избежать финансовых рисков? 15 мин

03 . Как накопить на что угодно? 10 мин

04 . Страхование для начинающих: зачем оно нужно и как оно устроено? 14 мин

05 . Когда стоит брать кредит, а когда от этого нужно воздержаться? 14 мин

06 . Твой первый пассивный доход! Как работают банковские вклады 12 мин

07 . Что лучше: работа по найму или фриланс? Плюсы и минусы работы по найму 12 мин

08 . Какие расходы бывают? Оптимизация личного бюджета 13 мин

09 . Какие доходы лучше? Активные и пассивные доходы 9 мин