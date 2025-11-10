Уроки
01. Как из 100 рублей сделать 1000 рублей или инвестиции для начинающих
13 мин
02. Можно ли избежать финансовых рисков?
15 мин
03. Как накопить на что угодно?
10 мин
04. Страхование для начинающих: зачем оно нужно и как оно устроено?
14 мин
05. Когда стоит брать кредит, а когда от этого нужно воздержаться?
14 мин
06. Твой первый пассивный доход! Как работают банковские вклады
12 мин
07. Что лучше: работа по найму или фриланс? Плюсы и минусы работы по найму
12 мин
08. Какие расходы бывают? Оптимизация личного бюджета
13 мин
09. Какие доходы лучше? Активные и пассивные доходы
9 мин
10. Финансовая грамотность для начинающих! Что такое деньги?
11 мин