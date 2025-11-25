Уроки
01. Свободное падение тел
31 мин
02. Электрическое поле
15 мин
03. Решение задач по динамике. Движение связанных тел
04. Идеальный газ. Средняя квадратичная скорость
05. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
06. Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного тяготения
07. Электрический ток в газах
08. Электрический ток в полупроводниках
09. Решение задач на тему "Законы постоянного тока"
10. Закон Ома для полной цепи
11. Работа и мощность электрического тока
12. Решение задач по теме "Электрический ток в жидкостях"
13. Электрический ток в металлах
14. Электродвижущая сила
15. Электрический ток в вакууме
16. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление (Ерюткин Е. С.)
17. Решение задач по теме "Закон Кулона. Напряженность электрического поля"
18. Электрическое поле. Напряженность. Линии напряженности
19. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов
20. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов
21. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда
22. Что такое электродинамика. Электрон. Строение атома
23. Принцип действия теплового двигателя
24. Свойства твердых тел
25. Количество теплоты. Удельная теплоемкость
26. Внутренняя энергия и работа в термодинамике
27. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение
28. Газовые законы. Изопроцессы
29. Основные положения МКТ. Строение вещества. Молекула
30. Температура - мера средней кинетической энергии молекул
31. Решение задач на тему "Основное уравнение молекулярно-кинетической теории"
32. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (Ерюткин Е. С.)
33. Масса молекул. Количество вещества (Ерюткин Е. С.)
34. Броуновское движение
35. Центр тяжести и центр инерции. Условия равновесия твердого тела
36. Основные понятия гидродинамики: линия тока, трубка тока. Условия неразрывности, несжимаемости жидкости, уравнение Бернулли
37. Неинерциональные системы отсчёта. Силы инерции
38. Законы Кеплера
39. Закон Архимеда для покоящихся тел
40. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Зависимость давления в жидкости от глубины
41. Столкновение тел. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары
42. Механическая работа. Мощность (Побединский Д.М.)
43. Закон Кулона (Серов А.Ю.)
44. Механическая энергия. Закон изменения (сохранения) механической энергии
45. Потенциальная энергия в однородном поле тяжести. Потенциальная энергия упругой деформации
46. Потенциальные (консервативные) и непотенциальные силы. Потенциальная энергия
47. Закон всемирного тяготения
48. Явление тяготения. Гравитационная сила
49. Уравнение движения с постоянным ускорением. Поступательное движение
50. Графики равномерного прямолинейного движения (Ерюткин Е.С.)