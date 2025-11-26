Механика. Кинематика
01. Вводный урок по теме: «Механика. Кинематика»
8 мин
02. Кинематика. Механическое движение. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь
03. Пространство и время. Координаты. Вектор перемещения. Радиус-вектор
04. Равномерное прямолинейное движение
05. Графики равномерного прямолинейного движения (Колебошин С. В.)
06. Графики равномерного прямолинейного движения (Ерюткин Е. С.)
07. Относительность движения
30 мин
08. Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость
09. Ускорение. Равноускоренное движение. Зависимость скорости от времени при равноускоренном движении
10. Уравнение движения с постоянным ускорением. Поступательное движение
11. Перемещение при равноускоренном движении. Уравнение координаты
12. Графики равноускоренного движения
13. Свободное падение тел
31 мин
14. Равномерное движение тела по окружности
15. Движение тела по криволинейной траектории. Движение по окружности. Характеристики вращательного движения. Центростремительное ускорение
16. Решение задач по теме «Кинематика»