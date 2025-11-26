Законы сохранения в механике
01. Вводный урок по теме «Законы сохранения в механике»
11 мин
02. Механическая работа. Мощность (Зеленин С. В.)
12 мин
03. Механическая работа. Мощность (Побединский Д. М.)
04. Столкновение тел. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары
05. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии
14 мин
06. Импульс тела. Импульс силы
07. Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела, поднятого над землёй
08. Потенциальные (консервативные) и непотенциальные силы. Потенциальная энергия
09. Работа силы упругости. Потенциальная энергия упруго деформированного тела
10. Потенциальная энергия в однородном поле тяжести. Потенциальная энергия упругой деформации
11. Закон сохранения энергии. Работа силы трения
12. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
13. Механическая энергия. Закон изменения (сохранения) механической энергии
14. Потенциальная энергия в поле тяготения. Вторая космическая скорость