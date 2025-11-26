Search
Библиотека InternetUrok.ruФизика, 10 класс Тема 8. Механика системы тел
Назад

Механика системы тел

Тема 8

01. Вводный урок по теме «Механика системы тел»

17 мин

02. Законы Кеплера

03. Система материальных точек. Центр масс. Закон движения центра масс

04. Законы изменения (сохранения) импульса и энергии для системы материальных точек

05. Центр тяжести и центр инерции. Условия равновесия твёрдого тела

06. Неинерциональные системы отсчёта. Силы инерции

07. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Зависимость давления в жидкости от глубины

08. Закон Архимеда для покоящихся тел

09. Основные понятия гидродинамики: линия тока, трубка тока. Условия неразрывности, несжимаемости жидкости, уравнение Бернулли

02. Законы Кеплера