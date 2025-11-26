Основы молекулярно-кинетической теории
01. Основные положения МКТ. Строение вещества. Молекула
02. Идеальный газ. Средняя квадратичная скорость
03. Броуновское движение
04. Масса молекул. Количество вещества (Колебошин С. В.)
19 мин
05. Электрическое поле
15 мин
06. Свойства газов, жидкостей, твёрдых тел
07. Решение задач по теме "Закон Кулона. Напряженность электрического поля"
08. Электрическое поле. Напряженность. Линии напряженности
09. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов
10. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов
11. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда
12. Что такое электродинамика. Электрон. Строение атома
13. Принцип действия теплового двигателя
14. Свойства твердых тел
15. Количество теплоты. Удельная теплоемкость
16. Внутренняя энергия и работа в термодинамике
17. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение
18. Газовые законы. Изопроцессы
19. Температура - мера средней кинетической энергии молекул
20. Решение задач на тему "Основное уравнение молекулярно-кинетической теории"
21. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (Ерюткин Е. С.)
22. Масса молекул. Количество вещества (Ерюткин Е. С.)
23. Закон Кулона (Серов А.Ю.)