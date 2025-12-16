Search
Библиотека InternetUrok.ruФизика, 11 класс Тема 11. Физика атомного ядра
Назад

Физика атомного ядра

Тема 11

01. Вводный урок по теме: «Физика атомного ядра»

18 мин

02. Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений

03. Закон радиоактивного распада. Правила смещения при радиоактивном распаде

04. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер

05. Ядерные реакции. Выделение и поглощение энергии при ядерных реакциях. Термоядерные реакции синтеза лёгких ядер

06. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики

07. Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощённая дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения

08. Элементарные частицы. Античастицы. Кварки

09. Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс

07. Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощённая дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения