Эффективные курсы (профильный уровень)
01. Магнитное поле. Профильный уровень
53 мин
02. Электромагнитная индукция. Профильный уровень
54 мин
03. Механические колебания и волны. Профильный уровень
1 ч 2 мин
04. Электромагнитные колебания. Профильный уровень
25 мин
05. Переменный ток. Профильный уровень
46 мин
06. Электромагнитные волны. Профильный уровень
32 мин
07. Колебания и волны. Практика. Профильный уровень
26 мин
08. Элементы теории волн. Профильный уровень
30 мин
09. Оптика. Геометрическая оптика. Профильный уровень
1 ч 6 мин
10. Волновая оптика. Профильный уровень
51 мин
11. Основы специальной теории относительности. Профильный уровень
37 мин
12. Квантовая физика. Профильный уровень
50 мин
13. Атомная физика. Профильный уровень
36 мин
14. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Профильный уровень
1 ч 8 мин