Оптика
01. Вводный урок по теме «Оптика»
9 мин
02. Природа света. Скорость света
03. Развитие представлений о природе света. Принцип Гюйгенса
04. Законы геометрической оптики
05. Преломление света. Полное внутреннее отражение
06. Практическая работа по теме «Определение показателя преломления стекла»
07. Линза. Формула тонкой линзы (Зеленин С. В.)
08. Линзы (Ерюткин Е. С.)
09. Построение изображений, даваемых линзами (Зеленин С. В.)
15 мин
10. Построение изображения в линзах (Ерюткин Е. С.)
11. Решение задач по теме «Формула тонкой линзы»
12. Волновая оптика. Интерференция света
13. Поляризация (Д. М. Побединский)
16 мин
14. Поляризация света (Зеленин С. В.)
14 мин
15. Поляризация света (Назаров А. В.)
16. Дифракция
24 мин
17. Дифракция света
18. Дифракция. Поляризация
19. Практическая работа по теме «Наблюдение интерференции и дифракции света»
20. Дисперсия света
21. Решение задач по теме «Оптика»
22. Закон прямолинейного распространения света
23. Закон отражения света. Плоское зеркало