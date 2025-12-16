Атомная физика
01. Трудности планетарной модели атома Резерфорда. Модель водородоподобного атома Н. Бора
02. Применение постулатов Н. Бора для объяснения линейчатых спектров атомов. Спектральный анализ.
03. Решение задач по теме «Модель атома Н. Бора»
04. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм микромира
05. Решение задач на основное уравнение корпускулярно-волнового дуализма микромира
06. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Два пути развития квантовой механики
07. Физические основы работы лазеров. Применение лазеров