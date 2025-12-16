Search
Библиотека InternetUrok.ruФизика, 11 класс Тема 5. Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания и волны

Тема 5

01. Вводный урок по теме «Электромагнитные колебания и волны»

11 мин

02. Свободные электромагнитные колебания в контуре (Порохов Д. А.)

03. Свободные электромагнитные колебания в контуре (Зеленин С. В.)

11 мин

04. Вынужденные электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания в контуре – источник радиоволн

05. Теория Максвелла

06. Электромагнитные волны. Опыты Г. Герца. Изобретение радио А. Поповым

07. Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприёмник. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи

08. Шкала электромагнитных волн (низкочастотные излучения и радиоволны вплоть до инфракрасного излучения). Общие свойства волн

