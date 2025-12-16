Search
Библиотека InternetUrok.ruФизика, 11 класс Тема 13. Подготовка к ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ

Тема 13

01. Система физических знаний. Структура заданий ЕГЭ по физике

02. Основные понятия кинематики. Скорость. Средняя скорость. Относительная скорость. Сложение перемещений и скоростей

03. Решение задач повышенной сложности на равномерное движение

04. Ускорение. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения

05. Равнопеременное движение. Законы и уравнения

06. Графический способ описания движений

07. Задачи на движение с ускорением свободного падения

08. Уравнения кинематики прямолинейного движения тела с ускорением свободного падения

09. Задачи повышенной сложности на равнопеременное движение

10. Равномерное движение по окружности

