Уроки
01. Волновая оптика. Базовый уровень
36 мин
02. Волновая оптика. Профильный уровень
51 мин
03. Квантовая физика. Профильный уровень
50 мин
04. Квантовая физика. Базовый уровень
43 мин
05. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Профильный уровень
1 ч 8 мин
06. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Базовый уровень
1 ч 0 мин
07. Переменный ток. Профильный уровень
46 мин
08. Колебания и волны. Практика. Профильный уровень
26 мин
09. Колебания и волны. Практика. Базовый уровень
26 мин
10. Атомная физика. Профильный уровень
36 мин
11. Элементы теории волн. Профильный уровень
30 мин
12. Элементы теории волн. Базовый уровень
30 мин
13. Электромагнитные волны. Профильный уровень
32 мин
14. Оптика. Геометрическая оптика. Профильный уровень
1 ч 6 мин
15. Оптика. Геометрическая оптика. Базовый уровень
1 ч 6 мин
16. Механические колебания и волны. Профильный уровень
1 ч 2 мин
17. Механические колебания и волны. Базовый уровень
1 ч 2 мин
18. Электромагнитные колебания. Профильный уровень
25 мин
19. Электромагнитная индукция. Профильный уровень
54 мин
20. Магнитное поле. Профильный уровень
53 мин
21. Магнитное поле. Базовый уровень
53 мин
22. Небесная механика
29 мин
23. Движение Солнца, Земли и Луны
26 мин
24. Карта звёздного неба
32 мин
25. Введение в астрономию
36 мин