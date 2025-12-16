Физика атомного ядра
01. Вводный урок по теме: «Физика атомного ядра»
18 мин
02. Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений
03. Закон радиоактивного распада. Правила смещения при радиоактивном распаде
04. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер
05. Ядерные реакции. Выделение и поглощение энергии при ядерных реакциях. Термоядерные реакции синтеза лёгких ядер
06. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики
07. Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощённая дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения
08. Элементарные частицы. Античастицы. Кварки
09. Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс