Эффективные курсы (базовый уровень)
01. Магнитное поле. Базовый уровень
53 мин
02. Электромагнитная индукция. Базовый уровень
54 мин
03. Механические колебания и волны. Базовый уровень
1 ч 2 мин
04. Электромагнитные колебания. Базовый уровень
25 мин
05. Электромагнитные волны. Базовый уровень
32 мин
06. Колебания и волны. Практика. Базовый уровень
26 мин
07. Элементы теории волн. Базовый уровень
30 мин
08. Оптика. Геометрическая оптика. Базовый уровень
1 ч 6 мин
09. Волновая оптика. Базовый уровень
36 мин
10. Основы специальной теории относительности. Базовый уровень
37 мин
11. Квантовая физика. Базовый уровень
43 мин
12. Атомная физика. Базовый уровень
26 мин
13. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Базовый уровень
1 ч 0 мин