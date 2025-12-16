Подготовка к ЕГЭ
01. Система физических знаний. Структура заданий ЕГЭ по физике
02. Основные понятия кинематики. Скорость. Средняя скорость. Относительная скорость. Сложение перемещений и скоростей
03. Решение задач повышенной сложности на равномерное движение
04. Ускорение. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения
05. Равнопеременное движение. Законы и уравнения
06. Графический способ описания движений
07. Задачи на движение с ускорением свободного падения
08. Уравнения кинематики прямолинейного движения тела с ускорением свободного падения
09. Задачи повышенной сложности на равнопеременное движение
10. Равномерное движение по окружности