Библиотека InternetUrok.ruФизика, 7 класс Тема 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
Назад

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

Тема 4

01. Давление

9 мин

02. Давление газа

10 мин

03. Давление в жидкости и газе

4 мин

04. Сообщающиеся сосуды (Н. А. Юдина)

5 мин

05. Лабораторная работа №1 Цена деления

27 мин

06. Решение задач по теме «Механическая работа и мощность»

19 мин

07. Простые механизмы. Рычаг (Зотов А. Е.)

14 мин

08. Простые механизмы. Рычаг (Побединский Д.М.)

17 мин

09. Решение задач на тему "Закон сохранения энергии"

9 мин

10. Золотое правило механики

10 мин

11. КПД

10 мин

12. Блок

5 мин

13. Момент силы

15 мин

14. Энергия, закон сохранения энергии

8 мин

15. Плавание судов

9 мин

16. Механическая работа. Мощность (Зотов А. Е.)

7 мин

17. Архимедова сила

7 мин

18. Воздухоплавание

8 мин

19. Барометр-анероид. Манометр

7 мин

20. Плавание тел

7 мин

21. Действие жидкости и газа на погруженное тело

9 мин

22. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли

10 мин

23. Гидравлический пресс (Н.А. Юдина)

7 мин

24. Атмосферное давление

6 мин

25. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда

8 мин

26. Закон Паскаля

15 мин

27. Решение задач на расчёт давления

8 мин

