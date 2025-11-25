Уроки
01. Энергия. Законы сохранения энергии
24 мин
02. Вводный урок по теме: «Первоначальные сведения о строении вещества»
6 мин
03. Лабораторная работа. Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин
34 мин
04. Лабораторная работа №4. Выяснение условий равновесия рычага
29 мин
05. Лабораторная работа № 3. Измерение плотности твёрдого вещества
24 мин
06. Лабораторная работа № 2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении
28 мин
07. Лабораторная работа №1 Цена деления
27 мин
08. Простые механизмы
36 мин
09. Кинематика
34 мин
10. Архимедова сила (Д.М. Побединский)
26 мин
11. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды (Д.М. Побединский)
24 мин
12. Работа. Мощность
25 мин
13. Виды сил
42 мин
14. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
23 мин
15. Взаимодействие тел. Сила. Масса
21 мин
16. Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния вещества
18 мин
17. Строение вещества. Диффузия
17 мин
18. Вводный урок по теме: «Взаимодействие тел»
10 мин
19. Решение задач по теме «Механическая работа и мощность»
19 мин
20. Простые механизмы. Рычаг (Зотов А. Е.)
14 мин
21. Простые механизмы. Рычаг (Побединский Д.М.)
17 мин
22. Решение задач на тему "Закон сохранения энергии"
9 мин
23. Золотое правило механики
10 мин
24. КПД
10 мин
25. Блок
5 мин
26. Момент силы
15 мин
27. Энергия, закон сохранения энергии
8 мин
28. Плавание судов
9 мин
29. Механическая работа. Мощность (Зотов А. Е.)
7 мин
30. Архимедова сила
7 мин
31. Воздухоплавание
8 мин
32. Барометр-анероид. Манометр
7 мин
33. Плавание тел
7 мин
34. Действие жидкости и газа на погруженное тело
9 мин
35. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли
10 мин
36. Гидравлический пресс (Н.А. Юдина)
7 мин
37. Атмосферное давление
6 мин
38. Сообщающиеся сосуды (Н.А. Юдина)
5 мин
39. Давление в жидкости и газе
4 мин
40. Давление газа
10 мин
41. Давление
9 мин
42. Сила трения
12 мин
43. Сложение сил
18 мин
44. Единицы силы. Динамометр
13 мин
45. Вес тела
4 мин
46. Взаимодействие тел. Масса
47. Инерция
48. Расчёт пути и времени движения
49. Механическое движение
50. Что изучает физика?