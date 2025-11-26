Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
01. Давление
9 мин
02. Решение задач на расчёт давления
8 мин
03. Давление газа
10 мин
04. Закон Паскаля
15 мин
05. Давление в жидкости и газе
4 мин
06. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда
8 мин
07. Сообщающиеся сосуды (Н. А. Юдина)
5 мин
08. Атмосферное давление
6 мин
09. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли
10 мин
10. Барометр-анероид. Манометр
7 мин
11. Гидравлический пресс (Н.А. Юдина)
7 мин
12. Действие жидкости и газа на погружённое тело
9 мин
13. Архимедова сила
7 мин
14. Решение задач на расчёт выталкивающей силы
7 мин
15. Плавание тел
7 мин
16. Плавание судов
9 мин
17. Воздухоплавание
8 мин