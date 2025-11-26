Эффективные курсы
01. Что изучает физика?
02. Наблюдения и опыты
03. Измерение физических величин
04. Строение вещества. Диффузия
17 мин
05. Взаимодействие молекул
06. Кинематика
34 мин
07. Взаимодействие тел. Сила. Масса
21 мин
08. Виды сил
42 мин
09. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
23 мин
10. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды (Д. М. Побединский)
24 мин
11. Архимедова сила (Д. М. Побединский)
26 мин
12. Работа. Мощность
25 мин
13. Энергия. Законы сохранения энергии
24 мин
14. Простые механизмы
36 мин
15. Лабораторная работа № 1. Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин
34 мин
16. Лабораторная работа № 2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении
28 мин
17. Лабораторная работа № 3. Измерение плотности твёрдого вещества
24 мин
18. Лабораторная работа № 4. Выяснение условий равновесия рычага
29 мин