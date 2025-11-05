Уроки
01. Энергия. Законы сохранения энергии
24 мин
02. Лабораторная работа. Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин
34 мин
03. Лабораторная работа №4. Выяснение условий равновесия рычага
29 мин
04. Лабораторная работа № 3. Измерение плотности твёрдого вещества
24 мин
05. Лабораторная работа № 2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении
28 мин
06. Простые механизмы
36 мин
07. Кинематика
34 мин
08. Архимедова сила (Д.М. Побединский)
26 мин
09. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды (Д.М. Побединский)
24 мин
10. Работа. Мощность
25 мин
11. Виды сил
42 мин
12. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
23 мин
13. Взаимодействие тел. Сила. Масса
21 мин
14. Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния вещества
18 мин
15. Строение вещества. Диффузия
17 мин
16. Что изучает физика?
10 мин