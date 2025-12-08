Уроки
01. Линзы
25 мин
02. Способы изменения внутренней энергии (Д.М. Побединский)
23 мин
03. Повторение темы "Электромагнитные явления" (Гребенюк Ю.В.)
19 мин
04. Электрическое поле (Гребенюк Ю.В.)
14 мин
05. Преломление света (Гребенюк Ю.В.)
17 мин
06. Лабораторная работа № 4. Получение изображения при помощи линз
22 мин
07. Лабораторная работа № 3. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе
19 мин
08. Лабораторная работа № 2. Измерение влажности воздуха
21 мин
09. Лабораторная работа 1. Измерение удельной теплоемкости твердого тела
28 мин
10. Геометрическая оптика
32 мин
11. Магнитное поле
35 мин
12. Электрические явления. Практика
27 мин
13. Работа и мощность тока
26 мин
14. Электрический ток
24 мин
15. Закон Ома
30 мин
16. Электрические явления
32 мин
17. Влажность
27 мин
18. Температура. Внутренняя энергия
21 мин
19. Агрегатные переходы. Теплота сгорания
32 мин
20. Тепловой двигатель
31 мин
21. Количество теплоты. Тепловой баланс
28 мин
22. Вводный урок по теме: «Агрегатные состояния вещества»
10 мин
23. Источники света. Распространение света
16 мин
24. Варианты контрольной работы "Электрические явления"
16 мин
25. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли
26. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е.С.)
27. Решение задач по теме: "Работа и мощность электрического тока"
28. Мощность электрического тока
29. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)
30. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления
31. Электрическое напряжение
32. Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е.С.)
33. Электрическая цепь и ее составные части
34. Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е.С.)
35. Электрическое поле (Ерюткин Е.С.)
36. Решение задач по теме "Агрегатные состояния вещества. Переходы из одного агрегатного состояния в другое"
37. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации
38. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания
39. Лабораторная работа "Измерение удельной теплоемкости твердого тела"
40. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении
41. Удельная теплоёмкость
42. Излучение
43. Конвекция
44. Теплопроводность
45. Способы изменения внутренней энергии (Е. С. Ерюткин)
46. Внутренняя энергия
47. Тепловое движение. Температура