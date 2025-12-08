Уроки
01. Объяснение электрических явлений (Гребенюк Ю.В.)
15 мин
02. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы
14 мин
03. Вводный урок по теме: «Тепловые явления»
9 мин
04. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
05. Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю. В.)
19 мин
06. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)
15 мин
07. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
08. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей
12 мин
09. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
10. Плоское зеркало
14 мин
11. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока
15 мин
12. Повторение темы "Световые явления"
14 мин
13. Контрольная работа по теме "Электромагнитные явления"
13 мин
14. Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)
15 мин
15. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха
16 мин
16. Делимость электрического заряда. Строение атомов
19 мин
17. Преломление света (Ерюткин Е.С.)
15 мин
18. Повторение темы "Электромагнитные явления" (Ерюткин Е.С.)
11 мин
19. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е.С.)
12 мин
20. Лабораторная работа «Получение изображения при помощи линзы»
9 мин
21. Изображения, даваемые линзой
19 мин
22. Линзы. Оптическая сила линзы
18 мин
23. Отражение света
11 мин
24. Решение задач по теме "Электрические явления"
21 мин
25. Короткое замыкание. Предохранители
11 мин
26. Применение электромагнитов
27. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель
28. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты
29. Работа электрического тока
30. Последовательное соединение проводников
31. Параллельное соединение проводников
32. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Ерюткин Е.С.)
33. Решение задач по теме: "Смешанное соединение проводников"
34. Решение задач на тему: "Электрическое сопротивление. Закон Ома"
35. Реостаты
36. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление
37. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества
38. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов
39. Решение более сложных задач по теме "Изменение агрегатных состояний вещества"
40. Решение задач по теме "КПД"
41. Паровая турбина. КПД теплового двигателя
42. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания
43. Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара
44. Решение задач по теме «Нагревание и плавление кристаллических тел»
45. Удельная теплота плавления
46. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания
47. Уравнение теплового баланса
48. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах
49. Количество теплоты. Единицы количества теплоты
50. Особенности различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике