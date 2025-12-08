01 . Линзы 25 мин

02 . Способы изменения внутренней энергии (Д.М. Побединский) 23 мин

03 . Повторение темы "Электромагнитные явления" (Гребенюк Ю.В.) 19 мин

04 . Электрическое поле (Гребенюк Ю.В.) 14 мин

05 . Преломление света (Гребенюк Ю.В.) 17 мин

06 . Лабораторная работа № 4. Получение изображения при помощи линз 22 мин

07 . Лабораторная работа № 3. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 19 мин

08 . Лабораторная работа № 2. Измерение влажности воздуха 21 мин

09 . Лабораторная работа 1. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 28 мин

10 . Геометрическая оптика 32 мин

11 . Магнитное поле 35 мин

12 . Электрические явления. Практика 27 мин

13 . Работа и мощность тока 26 мин

14 . Электрический ток 24 мин

15 . Закон Ома 30 мин

16 . Электрические явления 32 мин

17 . Влажность 27 мин

18 . Температура. Внутренняя энергия 21 мин

19 . Агрегатные переходы. Теплота сгорания 32 мин

20 . Тепловой двигатель 31 мин

21 . Количество теплоты. Тепловой баланс 28 мин

22 . Вводный урок по теме: «Агрегатные состояния вещества» 10 мин

23 . Источники света. Распространение света 16 мин

24 . Варианты контрольной работы "Электрические явления" 16 мин

25 . Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

26 . Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е.С.)

27 . Решение задач по теме: "Работа и мощность электрического тока"

28 . Мощность электрического тока

29 . Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)

30 . Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления

31 . Электрическое напряжение

32 . Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е.С.)

33 . Электрическая цепь и ее составные части

34 . Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е.С.)

35 . Электрическое поле (Ерюткин Е.С.)

36 . Решение задач по теме "Агрегатные состояния вещества. Переходы из одного агрегатного состояния в другое"

37 . Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации

38 . Энергия топлива. Удельная теплота сгорания

39 . Лабораторная работа "Измерение удельной теплоемкости твердого тела"

40 . Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении

41 . Удельная теплоёмкость

42 . Излучение

43 . Конвекция

44 . Теплопроводность

45 . Способы изменения внутренней энергии (Е. С. Ерюткин)

46 . Внутренняя энергия