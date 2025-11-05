Уроки
01. Линзы
25 мин
02. Способы изменения внутренней энергии (Д.М. Побединский)
23 мин
03. Лабораторная работа № 4. Получение изображения при помощи линз
22 мин
04. Лабораторная работа № 3. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе
19 мин
05. Лабораторная работа № 2. Измерение влажности воздуха
21 мин
06. Лабораторная работа 1. Измерение удельной теплоемкости твердого тела
28 мин
07. Геометрическая оптика
32 мин
08. Магнитное поле
35 мин
09. Электрические явления. Практика
27 мин
10. Работа и мощность тока
26 мин
11. Электрический ток
24 мин
12. Закон Ома
30 мин
13. Электрические явления
32 мин
14. Влажность
27 мин
15. Температура. Внутренняя энергия
21 мин
16. Агрегатные переходы. Теплота сгорания
32 мин
17. Тепловой двигатель
31 мин
18. Количество теплоты. Тепловой баланс
28 мин