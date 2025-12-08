06 . Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)

14 . Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)

27 . Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель

38 . Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов

39 . Решение более сложных задач по теме "Изменение агрегатных состояний вещества"

42 . Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания

43 . Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара