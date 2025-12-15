Электромагнитные явления
01. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов
14 мин
02. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества
17 мин
03. Электрическое поле (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
04. Электрическое поле (Ерюткин Е. С.)
9 мин
05. Делимость электрического заряда. Строение атомов
19 мин
06. Объяснение электрических явлений (Гребенюк Ю. В.)
15 мин
07. Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е. С.)
15 мин
08. Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю. В.)
19 мин
09. Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)
15 мин
10. Электрическая цепь и её составные части
14 мин
11. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока
15 мин
12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
13. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е. С.)
12 мин
14. Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е. С.)
12 мин
15. Электрическое напряжение
13 мин
16. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления
10 мин
17. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)
15 мин
18. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)
10 мин
19. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление
14 мин
20. Реостаты
12 мин
21. Последовательное соединение проводников
16 мин
22. Параллельное соединение проводников
11 мин
23. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей
12 мин
24. Решение задач на тему: «Электрическое сопротивление. Закон Ома»
15 мин
25. Решение задач по теме: «Смешанное соединение проводников»
18 мин
26. Работа электрического тока
8 мин
27. Мощность электрического тока
12 мин
28. Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока»
13 мин
29. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
30. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Ерюткин Е. С.)
12 мин
31. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы
14 мин
32. Короткое замыкание. Предохранители
11 мин
33. Решение задач по теме «Электрические явления»
21 мин
34. Варианты контрольной работы «Электрические явления»
16 мин
35. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии (Гребенюк Ю. В.)
14 мин
36. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е. С.)
15 мин
37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты
9 мин
38. Применение электромагнитов
7 мин
39. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли
18 мин
40. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель
12 мин
41. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Гребенюк Ю. В.)
19 мин
42. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Ерюткин Е. С.)
11 мин
43. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»
13 мин