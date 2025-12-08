Уроки
01. Электромагнитное поле (Ерюткин Е.С.)
8 мин
02. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания (Ерюткин Е.С.)
25 мин
03. Электромагнитная природа света
27 мин
04. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»
17 мин
05. Ядерный реактор
15 мин
06. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы
14 мин
07. Решение задач на тему «Законы взаимодействия и движения тел»
19 мин
08. Длина волны. Скорость распространения волны (Ерюткин Е. С.)
9 мин
09. Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука (Ерюткин Е. С.)
26 мин
10. Направление тока и направление линий его магнитного поля (Ерюткин Е.С.)
21 мин
11. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны
11 мин
12. Индукция магнитного поля
23 мин
13. Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.)
27 мин
14. Скорость звука. Отражение звука. Эхо (Ерюткин Е.С.)
22 мин
15. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах
28 мин
16. Реактивное движение. Значение работ К.Э. Циолковского
19 мин
17. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью
28 мин
18. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения тел»
23 мин
19. Спутники Земли
25 мин