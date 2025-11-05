Уроки
01. Электромагнитные волны и свет
47 мин
02. Строение атома и ядра
32 мин
03. Ядерные реакции и энергетика
31 мин
04. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
38 мин
05. Механические колебания и волны. Практика
21 мин
06. Механические волны. Звук
34 мин
07. Механические колебания
36 мин
08. Динамика. Практика
28 мин
09. Закон сохранения импульса
29 мин
10. Динамика. Законы Ньютона
41 мин
11. Кинематика. Практика
30 мин
12. Криволинейное движение
29 мин
13. Инструменты кинематики. Прямолинейное движение
37 мин