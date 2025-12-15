01 . Вводный урок по теме: «Законы взаимодействия и движения тел» 14 мин

02 . Материальная точка. Система отсчёта

03 . Перемещение

04 . Определение координаты движущегося тела

05 . Перемещение при прямолинейном равномерном движении

06 . Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение

07 . Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости

08 . Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

09 . Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

10 . Решение задач на определение ускорения, мгновенной скорости и перемещения при равноускоренном прямолинейном движении

11 . Решение задач по теме «Прямолинейное равномерное и неравномерное движение»

12 . Относительность движения

13 . Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона

14 . Второй закон Ньютона

15 . Третий закон Ньютона

16 . Свободное падение тел

17 . Движение тела, брошенного вертикально вверх

18 . Лабораторная работа № 2 «Исследование свободного падения тел»

19 . Закон всемирного тяготения 12 мин

20 . Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах

21 . Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью

22 . Решение задач 9 мин

23 . Спутники Земли

24 . Импульс. Закон сохранения импульса

25 . Реактивное движение. Значение работ К. Э. Циолковского

26 . Решение задач. Законы сохранения в механике 12 мин