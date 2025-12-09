Уроки
01. Закон всемирного тяготения
12 мин
02. Электромагнитное поле (Ерюткин Е.С.)
8 мин
03. Радиоактивные превращения атомных ядер (Зарицкий А. Н.)
10 мин
04. Вводный урок по теме: «Механические колебания и волны. Звук»
11 мин
05. Решение задач по теме «Механические колебания и волны» (Колебошин С. В.)
16 мин
06. Гармонические, затухающие, вынужденные колебания. Резонанс (Колебошин С. В.)
30 мин
07. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания (Ерюткин Е.С.)
25 мин
08. Электромагнитная природа света
27 мин
09. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»
17 мин
10. Деление ядер урана. Цепная реакция (Ерюткин Е. С.)
20 мин
11. Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер»
13 мин
12. Термоядерная реакция
8 мин
13. Биологическое действие радиации (Ерюткин Е. С.)
14 мин
14. Атомная энергетика
18 мин
15. Ядерный реактор
15 мин
16. Энергия связи. Дефект масс (Ерюткин Е. С.)
12 мин
17. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы
14 мин
18. Решение задач. Законы сохранения в механике
12 мин
19. Решение задач на тему «Законы взаимодействия и движения тел»
19 мин
20. Длина волны. Скорость распространения волны (Ерюткин Е. С.)
9 мин
21. Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука (Ерюткин Е. С.)
26 мин
22. Направление тока и направление линий его магнитного поля (Ерюткин Е.С.)
21 мин
23. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны
11 мин
24. Индукция магнитного поля
23 мин
25. Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.)
27 мин
26. Скорость звука. Отражение звука. Эхо (Ерюткин Е.С.)
27. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах
28. Реактивное движение. Значение работ К.Э. Циолковского
29. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью
30. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения тел»
31. Спутники Земли
32. Открытие протона. Открытие нейтрона.
33. Экспериментальные методы исследования частиц
34. Модели атомов. Опыт Резерфорда
35. Вариант контрольной работы по теме «Электромагнитные явления»
36. Явление электромагнитной индукции
37. Колебательное движение (Колебошин С. В.)
38. Свободное падение тел
39. Третий закон Ньютона
40. Второй закон Ньютона
41. Относительность движения
42. Решение задач по теме «Прямолинейное равномерное и неравномерное движение»
43. Решение задач на определение ускорения, мгновенной скорости и перемещения при равноускоренном прямолинейном движении
44. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости
45. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
46. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение
47. Перемещение при прямолинейном равномерном движении
48. Определение координаты движущегося тела
49. Перемещение
50. Материальная точка. Система отсчета