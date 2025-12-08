Search
Библиотека InternetUrok.ruФизика, 9 класс Тема 2. Уроки
Уроки

Тема 2

01. Электромагнитное поле (Ерюткин Е.С.)

8 мин

02. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания (Ерюткин Е.С.)

25 мин

03. Электромагнитная природа света

27 мин

04. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»

17 мин

05. Ядерный реактор

15 мин

06. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы

14 мин

07. Решение задач на тему «Законы взаимодействия и движения тел»

19 мин

08. Длина волны. Скорость распространения волны (Ерюткин Е. С.)

9 мин

09. Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука (Ерюткин Е. С.)

26 мин

10. Направление тока и направление линий его магнитного поля (Ерюткин Е.С.)

21 мин

11. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны

11 мин

12. Индукция магнитного поля

23 мин

13. Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.)

27 мин

14. Скорость звука. Отражение звука. Эхо (Ерюткин Е.С.)

22 мин

15. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах

28 мин

16. Реактивное движение. Значение работ К.Э. Циолковского

19 мин

17. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью

28 мин

18. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения тел»

23 мин

19. Спутники Земли

25 мин

