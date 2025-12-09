01 . Закон всемирного тяготения 12 мин

02 . Электромагнитное поле (Ерюткин Е.С.) 8 мин

03 . Радиоактивные превращения атомных ядер (Зарицкий А. Н.) 10 мин

04 . Вводный урок по теме: «Механические колебания и волны. Звук» 11 мин

05 . Решение задач по теме «Механические колебания и волны» (Колебошин С. В.) 16 мин

06 . Гармонические, затухающие, вынужденные колебания. Резонанс (Колебошин С. В.) 30 мин

07 . Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания (Ерюткин Е.С.) 25 мин

08 . Электромагнитная природа света 27 мин

09 . Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 17 мин

10 . Деление ядер урана. Цепная реакция (Ерюткин Е. С.) 20 мин

11 . Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 13 мин

12 . Термоядерная реакция 8 мин

13 . Биологическое действие радиации (Ерюткин Е. С.) 14 мин

14 . Атомная энергетика 18 мин

15 . Ядерный реактор 15 мин

16 . Энергия связи. Дефект масс (Ерюткин Е. С.) 12 мин

17 . Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы 14 мин

18 . Решение задач. Законы сохранения в механике 12 мин

19 . Решение задач на тему «Законы взаимодействия и движения тел» 19 мин

20 . Длина волны. Скорость распространения волны (Ерюткин Е. С.) 9 мин

21 . Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука (Ерюткин Е. С.) 26 мин

22 . Направление тока и направление линий его магнитного поля (Ерюткин Е.С.) 21 мин

23 . Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны 11 мин

24 . Индукция магнитного поля 23 мин

25 . Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.) 27 мин

26 . Скорость звука. Отражение звука. Эхо (Ерюткин Е.С.)

27 . Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах

28 . Реактивное движение. Значение работ К.Э. Циолковского

29 . Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью

30 . Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения тел»

31 . Спутники Земли

32 . Открытие протона. Открытие нейтрона.

33 . Экспериментальные методы исследования частиц

34 . Модели атомов. Опыт Резерфорда

35 . Вариант контрольной работы по теме «Электромагнитные явления»

36 . Явление электромагнитной индукции

37 . Колебательное движение (Колебошин С. В.)

38 . Свободное падение тел

39 . Третий закон Ньютона

40 . Второй закон Ньютона

41 . Относительность движения

42 . Решение задач по теме «Прямолинейное равномерное и неравномерное движение»

43 . Решение задач на определение ускорения, мгновенной скорости и перемещения при равноускоренном прямолинейном движении

44 . Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости

45 . Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

46 . Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение

47 . Перемещение при прямолинейном равномерном движении

48 . Определение координаты движущегося тела

49 . Перемещение