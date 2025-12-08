Уроки
01. Электромагнитные волны и свет
47 мин
02. Строение атома и ядра
32 мин
03. Ядерные реакции и энергетика
31 мин
04. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
38 мин
05. Механические колебания и волны. Практика
21 мин
06. Механические волны. Звук
34 мин
07. Механические колебания
36 мин
08. Динамика. Практика
28 мин
09. Закон сохранения импульса
29 мин
10. Динамика. Законы Ньютона
41 мин
11. Кинематика. Практика
30 мин
12. Криволинейное движение
29 мин
13. Инструменты кинематики. Прямолинейное движение
37 мин
14. Решение задач по теме «Механические колебания и волны. Звук» (Ерюткин Е. С.)
32 мин
15. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки
16 мин
16. Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы (Ерюткин Е. С.)
19 мин
17. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Примеры решения задач
19 мин
18. Закон сохранения механической энергии
35 мин
19. Величины, характеризующие колебательное движение
23 мин
20. Лабораторная работа «Исследование колебаний математического маятника» (Ерюткин Е. С.)
15 мин
21. Импульс. Закон сохранения импульса
25 мин
22. Движение тела, брошенного вертикально вверх
13 мин
23. Скорость звука. Отражение звука. Эхо (Иванова М. Г.)
10 мин
24. Радиоактивные превращения атомных ядер (Ерюткин Е. С.)
21 мин
25. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов (Ерюткин Е.С.)
20 мин
26. Магнитный поток (Ерюткин Е.С.)
29 мин
27. Электромагнитные волны (Ерюткин Е.С.)
21 мин
28. Получение переменного электрического тока
26 мин
29. Длина волны. Скорость распространения волны (Серов А.Ю.)
13 мин
30. Лабораторная работа «Исследование колебаний математического маятника» (Иванова М. Г.)
10 мин
31. Динамика колебательного движения
10 мин