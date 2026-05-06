Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Предыдущий урок был посвящен алгоритму решения задач по теме «Динамика». Приведем его еще раз и обратимся к примерам решения задач.
1) Описание процесса или явления, рассматриваемого в задаче.
2) Определение законов, которым подчиняется процесс или явление. Причины движения тела, взаимодействие тел, состояние равновесия описываются законами динамики. Если в задаче мы рассматриваем процесс движения, нас интересует время движения, скорость, пройденный путь, то будем дополнительно применять законы кинематики.
3) Выясняем, какие силы действуют на интересующие нас тела. Делаем рисунок. Показываем все силы, действующие на тело.
Выбираем тело отсчета и связываем с ним систему координат.
При этом:
в случае прямолинейного (равноускоренного или равномерного) движения за положительное направление оси координат обычно удобно принять направление движения тела;
при рассмотрении движения тел вдоль наклонной плоскости удобно направить оси координат вдоль плоскости и перпендикулярно ей.
Направление осей лучше выбирать так, чтобы они совпадали с направлением большинства действующих сил и направлением движения.
4) Определить все силы, действующие на каждое из тел системы.
Для каждой силы указать точку приложения и направление. Если возможно, примените модель материальной точки.
5) Примените выбранные законы к данной задаче:
записать в векторной форме уравнение второго закона динамики для каждого из тел;
для каждого тела найти проекции всех сил оси OX и OY и на основании второго закона Ньютона составить уравнения. Если необходимо, составить еще кинематические уравнения.
6) Решить уравнение или систему уравнений. Определить числовые значения искомых величин и оценить их достоверность.
Пример 1: через невесомый блок перекинута нить с гирями, массы которых и . Определить разницу сил, что действует на ось блока, когда он закреплен жестко и когда свободно вращается. Считать, что нить невесомая, нерастяжимая и не скользит на блоке.
1) Рассмотрим нашу систему.
Возможно два варианта.
А. Когда блок закреплен жестко и не может вращаться, а нить не скользит по нему (согласно условию), тогда на ось блока действует сила: .
Б. Если блок свободно вращается, но натяжение нити с обеих сторон одинаково и равняется Т.
В этом случае на ось блока действует сила: .
2) Выполним рисунок. Направим ось у вертикально вниз, сделав предположение, что .
3) На рассматриваемые тела действуют следующие силы: сила тяжести , направленная вертикально вниз, сила натяжения нити которая направлена вертикально вверх.
4) Запишем второй закон Ньютона в векторной форме, при условии свободного вращения блока:
.
5) Запишем в проекции на ось : .
6) Решим систему уравнений относительно ускорения: .
Из уравнения (1) найдет : .
С учетом того что и , найдем разницу искомых сил:
Пример 2: автомобиль массой 1,5 т движется по вогнутому мосту. Радиус кривизны моста 200 м. С какой силой давит автомобиль на мост в точке, которая составляет с вертикалью угол 60º, если в этой точке скорость автомобиля равна 72 км/ч?
1) В задаче необходимо найти силу, с которой действует автомобиль на вогнутый мост. Исходя из формы моста, легко видеть, что это задача на движение тела по окружности. В задаче рассматриваются силы взаимодействия автомобиля и моста, будем применять законы динамики.
2) Выполним рисунок.
3) Ускорение автомобиля равно и направлено к центру круга. На автомобиль действует сила тяжести и силы упругости моста.
Согласно третьему закону Ньютона сила давления автомобиля на мост равняется по модулю, но противоположно направлена к силе реакции моста, которая действует на автомобиль: F=N.
4) Запишем второй закон Ньютона в векторной форме: .
5) Запишем уравнение в проекции на ось : .
Составляющая силы тяжести, направленная по касательной к окружности, будет увеличивать модуль скорости, но этот процесс в задаче не рассматривается, нас интересует значение скорости и сил в заданной точке.
6) Решим уравнение относительно : .
Анализ результатов в общем виде показывает: в случае постоянной по модулю скорости (например, автомобиль притормаживает на спуске и включает двигатель на подъеме) сила давления будет иметь максимальное значение, когда и , т.е. в самой нижней точке: .
Ссылки на ресурсы Интернетурока:
Решение задач по динамике. Движение по горизонтали и вдоль наклонной плоскости
Решение задач на движение по окружности (в том числе и на поворотах)
Ссылки на сторонние ресурсы: