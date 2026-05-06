Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Алгоритм решения задач по законам сохранения подробно рассмотрен на уроке «Решение задач по теме “Законы сохранения”». На данном уроке будет рассмотрено еще два часто встречающихся типа задач.
1) Рассматривается равновесие тела под действием приложенных сил. Под равновесием понимают состояние покоя или равномерного прямолинейного движения или вращения.
2) Сделать рисунок, показать все силы, действующие на тело (или тела системы), находящиеся в положении равновесия, выбрать систему координат и определить направление координатных осей.
3) Выбрать, какую модель лучше описывает условие задачи: материальная точка или тело. Модель материальной точки можно использовать, когда нам не важно, куда именно приложена сила.
Для материальной точки записать условие равновесия в векторной форме
, затем записать это условие равновесия в проекциях на оси координат и получить уравнения в скалярной форме.
Для тела мы применяем два условия равновесия. Первое условие такое же, как и для материальной точки. Чтобы применить второе условие равновесия (правило моментов), следует определить плечи всех сил относительно выбранной оси. Сумма моментов сил равна нулю
. Если необходимо, можно применять второе условие равновесия относительно нескольких осей.
4) Решить полученную систему уравнений и определить искомые величины.
Пример: цилиндр массой m = 150 кг удерживается на наклонной плоскости с помощью ленты, с одной стороны закрепленной на наклонной плоскости, а с другой направленной параллельно плоскости. Найти силу натяжения ленты. Угол наклона плоскости α = 30°.
1) Рассматривается равновесие тела под действиемприложенных сил.
2) Выполним рисунок.
3) В данной ситуации важно, к каким точкам приложены силы, поэтому будем использовать модель тела.
4) Используем первое условие равновесия. Запишем сумму всех действующих сил:
, где Т – сила натяжения ленты, N – сила реакции опоры, mg – сила тяжести цилиндра.
Возьмем проекции сил на оси ОХ и OY. Направим ось ОХ вдоль силы натяжения ленты, а ось OY перпендикулярно выбранной оси и по направлению действия силы N.
На ось ОХ: 2Т – mg sinα = 0
На ось OY: N – mg cosα = 0
Полученной системы уравнений оказалось достаточно, искомая величина может быть найдена из первого уравнения.
5) Решая полученную систему уравнений относительно Т, получим:
Н.
1) Определяем процесс, описанный в задаче. Если в задаче описано выполнение работы, описана мощность, которую развивает сила, и КПД, который обеспечивает механизм, то нужно пользоваться формулами, которые следуют из самого определения перечисленных величин.
2) Для определения мощности: корректируем и обозначаем на рисунке систему отсчета. Лучше направить ось в направлении движения тела, а отсчет времени начать в момент нахождения тела (точки) в нуле координат. Записываем уравнения для нахождения мощности. При необходимости записываем уравнения для нахождения других механических величин. Уравнения записываем в скалярной форме в проекциях на оси координат.
Для определения КПД: записываем уравнение для определения КПД и уравнения для определения полезной и затраченной энергии. Уравнения записываем в скалярной форме: в проекциях на оси координат.
Для определения механической работы: записываем уравнение для определения работы и при необходимости применяем законы динамики и кинематики.
3) Решаем уравнения в общем виде.
4) Подставляем величины в общее решение, вычисляем искомые величины.
Пример: механическая лопата, приводимая в движение мотором мощностью 5 кВт, поднимает 180 тонн песка на высоту 6 м в течение часа. Каков КПД установки?
1) Изобразим условие задачи графически.
2) Записываем уравнение для нахождения КПД:
.
В этом уравнении полезная работа – та, которая пошла на подъем песка, полная – та, которую совершил двигатель. Эти работы не равны друг другу, так как некоторая часть полной работы перешла в тепло из-за наличия трения. Мы можем вычислить полезную и полную работы.
Это общее выражение для работы. В нашем конкретном случае – это сила, равная силе тяжести песка, – высота подъема.
Полную работу, совершенную двигателем, можно найти, зная его мощность и время работы.
3) Решаем уравнение:
.
Ответ: коэффициент полезного действия равен .
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