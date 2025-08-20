Уроки
01. Искусственные водоемы
15 мин
02. Свойства вод Мирового океана
14 мин
03. Природные комплексы
10 мин
04. Природные зоны Земли
5 мин
05. Воздействие человека на природные комплексы
9 мин
06. Распространение организмов
13 мин
07. Распределение солнечного света и тепла
14 мин
08. Озёра
11 мин
09. Питание и режим рек
19 мин
10. Погода
13 мин
11. Причины, от которых зависит климат
11 мин
12. Воздействие организмов на земные оболочки
9 мин
13. Атмосферные осадки
16 мин
14. Ледники
12 мин
15. Климат
13 мин
16. Водяной пар и облака
16 мин
17. Атмосфера, её строение
16 мин
18. Годовой ход температуры
14 мин
19. Температура воздуха
13 мин
20. Что такое гидросфера
15 мин
21. Рельеф дна Мирового океана
23 мин
22. Мировой океан и его части
20 мин
23. Течения в океане
16 мин
24. Волны в океане
14 мин
25. Реки
17 мин
26. Подземные воды
12 мин
27. Горные и равнинные реки
13 мин