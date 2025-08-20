Уроки
01. Численность населения Земли
12 мин
02. Китай
14 мин
03. Особенности природы материка
15 мин
04. Географическое положение Северной Америки
12 мин
05. Равнинный восток Северной Америки
11 мин
06. Куба
13 мин
07. Страны-малютки (Монако, Ватикан, Андорра)
17 мин
08. Канада
9 мин
09. Освоение человеком Антарктиды
11 мин
10. Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная Азия. Особенности природы
11. Глобальные проблемы человечества
14 мин
12. Географическое положение Евразии
10 мин
13. Особенности природы Южной, Юго-Западной и Центральной Азии
14. Страны Азии. Типовая характеристика стран
15. Франция
14 мин
16. Население Южной Америки
11 мин