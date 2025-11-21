Search
Геометрия, 11 класс Тема 1. Уроки
01. Координатный метод. Решение задач. Профильный уровень

30 мин

02. Координатный метод. Решение задач. Базовый уровень

30 мин

03. Объёмы и площади элементов тел вращения. Профильный уровень

19 мин

04. Элементы геометрии масс. Профильный уровень

15 мин

05. Метод координат в пространстве. Профильный уровень

25 мин

06. Метод координат в пространстве. Базовый уровень

13 мин

07. Движение и подобие в пространстве. Профильный уровень

24 мин

08. Движение и подобие в пространстве. Базовый уровень

21 мин

09. Практика. Векторы. Профильный уровень

20 мин

10. Практика. Векторы. Базовый уровень

20 мин

11. Векторы и координаты в пространстве. Профильный уровень

26 мин

12. Векторы и координаты в пространстве. Базовый уровень

26 мин

13. Скалярное произведение векторов. Профильный уровень

14 мин

14. Скалярное произведение векторов. Базовый уровень

14 мин

15. Комбинации геометрических фигур: задачи на сферу, вписанную в треугольную пирамиду

16 мин

16. Решение задач на построение

18 мин

17. Экстремальные задачи

16 мин

18. Комбинация геометрических фигур. Задачи на призму и сферу

14 мин

19. Два метода для скрещивающихся прямых

21 мин

20. Комбинации геометрических фигур: задачи на сферу, описанную около треугольной пирамиды

39 мин

21. Решение задач на построение углов в правильной треугольной пирамиде

15 мин

22. Векторы. Решение более сложных задач

22 мин

23. Вычисление элементов многогранника: расстояний и углов между скрещивающимися прямыми треугольной призмы

19 мин

24. Вычисление элементов многогранника – расстояний и углов между скрещивающимися прямыми

16 мин

25. Вычисление элементов многогранника (призмы)

14 мин

26. Угол между скрещивающимися прямыми

5 мин

27. Расстояние между скрещивающимися прямыми

28. Расстояние от точки до прямой

29. Расстояние между точками

30. Площадь сферы

31. Сфера и шар

32. Решение задач по теме «Сфера и шар»

33. Понятие объёма

34. Понятие конуса

