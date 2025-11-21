Уроки
01. Угол между прямой и плоскостью
20 мин
02. Скалярное произведение векторов
16 мин
03. Теоремы Чевы и Менелая
20 мин
04. Вычисление медиан и биссектрис
18 мин
05. Угол между касательной и хордой. Теоремы об отрезках и окружности
18 мин
06. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора
12 мин
07. Объем шара, шарового сегмента, слоя и сектора
18 мин
08. Решение задач на объем пирамиды и конуса
14 мин
09. Объем пирамиды и конуса
19 мин
10. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла и объем наклонной призмы
21 мин
11. Объем прямой призмы и цилиндра
18 мин
12. Комбинация шара с конусом и усеченным конусом
19 мин
13. Объём прямоугольного параллелепипеда
30 мин
14. Расстояние от точки до плоскости
10 мин
15. Векторы. Решение задач
22 мин
16. Координаты. Решение задач
22 мин
17. Круглые тела. Сфера
14 мин
18. Круглые тела. Цилиндр. Конус
12 мин
19. Координаты. Решение более сложных задач
23 мин
20. Объемы тел. Объем пирамиды и объем призмы
16 мин
21. Объемы круглых тел
14 мин
22. Задачи на комбинации круглых тел
9 мин
23. Вычисление элементов многогранника – углов правильной треугольной пирамиды
21 мин
24. Решение задач на объем шара и его частей
25. Комбинация шара с призмой и цилиндром
26. Комбинация шара и пирамиды
27. Взаимное расположение сферы и плоскости
28. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос
29. Усеченный конус
30. Решение задач. Конус
31. Площадь боковой и полной поверхности конуса
32. Решение задач. Цилиндр
33. Площадь боковой и полной поверхности цилиндра
34. Понятие цилиндра
35. Движения. Центральная и осевая симметрии
36. Уравнение плоскости
37. Решение задач с помощью координат
38. Простейшие задачи в координатах