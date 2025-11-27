Эффективные курсы
01. Признаки, свойства, определения. Аксиомы и теоремы
19 мин
02. Параллельные и перпендикулярные прямые
20 мин
03. Многоугольники. Понятие площади
16 мин
04. Треугольники. Основные свойства. Признаки равенства
24 мин
05. Замечательные линии и точки треугольников
23 мин
06. Виды треугольников. Основные факты
26 мин
07. Практика. Решение задач. Треугольники
22 мин
08. Теорема Фалеса. Подобие треугольников
19 мин
09. Практика. Решение задач. Подобие треугольников
15 мин
10. Построение с помощью циркуля и линейки
28 мин