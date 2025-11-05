01 . Параллельные и перпендикулярные прямые 20 мин

02 . Задачи на построение 20 мин

03 . Решение задач 9 мин

04 . Признаки, свойства, определения. Аксиомы и теоремы 19 мин

05 . Построение с помощью циркуля и линейки 28 мин

06 . Теорема Фалеса. Подобие треугольников 19 мин

07 . Практика. Решение задач. Подобие треугольников 15 мин

08 . Виды треугольников. Основные факты 26 мин

09 . Замечательные линии и точки треугольников 23 мин

10 . Треугольники. Основные свойства. Признаки равенства 24 мин

11 . Практика. Решение задач. Треугольники 22 мин

12 . Углы и отрезки. Измерения 18 мин

13 . Многоугольники. Понятие площади 16 мин

14 . Основные свойства прямоугольных треугольников 20 мин

15 . Две задачи на построение 10 мин

16 . Решение более сложных задач на построение 11 мин

17 . Геометрия. Основные понятия 11 мин

18 . Признаки, свойства и определения 10 мин

19 . Задачи на второй признак равенства треугольников 11 мин

20 . Задачи на третий признак равенства треугольников 12 мин

21 . Задачи на углы треугольника 12 мин

22 . Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника 12 мин

23 . Задачи на признаки параллельности двух прямых 12 мин

24 . Параллельные прямые и задачи на углы между ними и секущей 11 мин

25 . Неравенство треугольника 8 мин

26 . Уголковый отражатель. Типовые задачи 17 мин

27 . Признаки равенства прямоугольных треугольников 27 мин

28 . Виды треугольников 12 мин

29 . Свойства параллельных прямых 9 мин

30 . Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 9 мин

31 . Признаки параллельности прямых 9 мин

32 . Решение задач по теме "Равнобедренный треугольник" 9 мин

33 . Равнобедренный треугольник и его свойства 10 мин

34 . Простейшие задачи на построение 13 мин

35 . Обобщающий урок по теме «Треугольники». Решение задач 12 мин

36 . Окружность. Типовые задачи 9 мин

37 . Второй и третий признаки равенства треугольников 12 мин

38 . Общая схема решения задач на построение 20 мин

39 . Задачи на прямоугольный треугольник 22 мин

40 . Задачи на параллельные прямые и сумму углов треугольника 27 мин

41 . Задачи на признаки равенства треугольников 22 мин

42 . Задачи на сравнение и измерение отрезков и углов 21 мин

43 . Прямоугольный треугольник и его свойства 20 мин

44 . Соотношения между сторонами и углами треугольника 22 мин

45 . Параллельные прямые 15 мин