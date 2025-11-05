Уроки
01. Параллельные и перпендикулярные прямые
20 мин
02. Задачи на построение
20 мин
03. Решение задач
9 мин
04. Признаки, свойства, определения. Аксиомы и теоремы
19 мин
05. Построение с помощью циркуля и линейки
28 мин
06. Теорема Фалеса. Подобие треугольников
19 мин
07. Практика. Решение задач. Подобие треугольников
15 мин
08. Виды треугольников. Основные факты
26 мин
09. Замечательные линии и точки треугольников
23 мин
10. Треугольники. Основные свойства. Признаки равенства
24 мин
11. Практика. Решение задач. Треугольники
22 мин
12. Углы и отрезки. Измерения
18 мин
13. Многоугольники. Понятие площади
16 мин
14. Основные свойства прямоугольных треугольников
20 мин
15. Две задачи на построение
10 мин
16. Решение более сложных задач на построение
11 мин
17. Геометрия. Основные понятия
11 мин
18. Признаки, свойства и определения
10 мин
19. Задачи на второй признак равенства треугольников
11 мин
20. Задачи на третий признак равенства треугольников
12 мин
21. Задачи на углы треугольника
12 мин
22. Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника
12 мин
23. Задачи на признаки параллельности двух прямых
12 мин
24. Параллельные прямые и задачи на углы между ними и секущей
11 мин
25. Неравенство треугольника
8 мин
26. Уголковый отражатель. Типовые задачи
17 мин
27. Признаки равенства прямоугольных треугольников
27 мин
28. Виды треугольников
12 мин
29. Свойства параллельных прямых
9 мин
30. Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых»
9 мин
31. Признаки параллельности прямых
9 мин
32. Решение задач по теме "Равнобедренный треугольник"
9 мин
33. Равнобедренный треугольник и его свойства
10 мин
34. Простейшие задачи на построение
13 мин
35. Обобщающий урок по теме «Треугольники». Решение задач
12 мин
36. Окружность. Типовые задачи
9 мин
37. Второй и третий признаки равенства треугольников
12 мин
38. Общая схема решения задач на построение
20 мин
39. Задачи на прямоугольный треугольник
22 мин
40. Задачи на параллельные прямые и сумму углов треугольника
27 мин
41. Задачи на признаки равенства треугольников
22 мин
42. Задачи на сравнение и измерение отрезков и углов
21 мин
43. Прямоугольный треугольник и его свойства
20 мин
44. Соотношения между сторонами и углами треугольника
22 мин
45. Параллельные прямые
15 мин
46. Прямая и отрезок