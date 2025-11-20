Уроки
01. Повторение темы «Площадь»
16 мин
02. Площади фигур. Решение задач
32 мин
03. Площадь трапеции
29 мин
04. Понятие площади многоугольника
12 мин
05. Теорема, обратная теореме Пифагора
20 мин
06. Почему важна теорема Пифагора?
15 мин
07. Задачи из учебника А.Д. Александрова
12 мин
08. Задачи из учебника Л.С. Атанасяна
9 мин
09. Решение базовых задач
10 мин
10. Описанная окружность
25 мин
11. Подобие общих фигур
14 мин
12. Средняя линия треугольника
12 мин
13. Третий признак подобия треугольников
23 мин
14. Отношение площадей подобных треугольников
7 мин
15. Второй признак подобия треугольников
21 мин
16. Треугольник и его окружности
26 мин
17. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике
12 мин
18. Практические приложения подобия треугольников
11 мин
19. Взаимное расположение точки и окружности. Обобщение. Решение задач
16 мин
20. Вписанная окружность
12 мин
21. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 градусов
12 мин
22. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника
13 мин
23. Теорема о пересечении высот треугольника
13 мин
24. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника
29 мин
25. Формула Герона для нахождения площади треугольника
22 мин
26. Площадь треугольника
16 мин
27. Площадь параллелограмма
19 мин
28. Площадь
29 мин
29. Четыре замечательные точки треугольника
30. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника
31. Вписанные и описанные окружности
32. Окружность
33. Подобные треугольники. Признаки подобия
34. Прямоугольные треугольники