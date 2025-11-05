Уроки
01. Практика. Решение задач
24 мин
02. Практика. Решение задач
21 мин
03. Решение треугольников
15 мин
04. Окружность и круг. Обобщение
20 мин
05. Правильные многоугольники
22 мин
06. Практика. Решение задач. Четырёхугольники
17 мин
07. Трапеция. Средняя линия
26 мин
08. Четырёхугольники
26 мин
09. Формулы площади треугольника
25 мин
10. Тригонометрические функции произвольных углов. Теоремы синусов и косинусов
28 мин
11. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции
23 мин
12. Окружность и многоугольники
25 мин