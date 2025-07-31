Уроки
01. Компьютерная графика. Инструменты графического редактора
33 мин
02. Электронная почта, социальные сети, интернет-безопасность. Поиск информации
22 мин
03. Создание и преобразование графических изображений
17 мин
04. Создание движущихся изображений
18 мин
05. Текстовый фрагмент и операции с ним
7 мин
06. Формы и инструменты представления информации. Компьютерная презентация
32 мин
07. Списки – способ упорядочивания информации
8 мин
08. Цифровая гигиена
20 мин
09. Управление компьютером
19 мин
10. Создание анимации по собственному замыслу
19 мин
11. Преобразование информации по заданным правилам
20 мин
12. Разработка плана действий. Задачи о переправах
14 мин
13. Ввод информации в память компьютера. Устройства вывода
23 мин
14. Развитие современной техники и домашняя автоматизация
17 мин
15. Решение логических задач. Практика
19 мин
16. Форматирование текста
9 мин
17. Использование инструментов и встроенных объектов графического редактора. Устройства ввода графической информации
20 мин
18. Интернет-безопасность
17 мин
19. Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. Техника безопасности
21 мин
20. Основные объекты текстового документа. Ввод текста
10 мин
21. Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации
22. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы
23. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией
24. Преобразование информации путем рассуждений
25. Редактирование текста
26. Передача информации
27. Разнообразие наглядных форм представления информации
28. Табличная форма записи плана действий. Задачи о переливаниях
29. Кодирование как изменение формы представления информации
30. Табличное решение логических задач
31. Хранение информации
32. Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере
33. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов
34. Управление компьютером с помощью мыши
35. Программы и файлы
36. Практическая работа №1. Метод координат. Работа с таблицами. Двоичное представление чисел
37. Компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места
38. Систематизация и поиск информации. Получение новой информации
39. Некоторые способы представления информации
40. Что ещё умеет компьютер