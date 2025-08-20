Уроки
01. Практическая работа №2. Составление алгоритмов
10 мин
02. Вводный урок. Объекты окружающего мира
16 мин
03. Практическая работа №6. Создание презентаций в Microsoft Power Point - 2007
04. Программа MovieMaker
05. Практическая работа №5. Работа в программе MovieMaker
06. Практическая работа №3. Составление алгоритмов выигрышных стратегий
17 мин
07. Игры. Выигрышные стратегии
20 мин
08. Типы алгоритмов
16 мин
09. Что такое алгоритм
14 мин
10. Практическая работа №1. Позиционные системы счисления
18 мин
11. История систем счисления
18 мин
12. Представление информации в компьютере. Единицы измерения информации
19 мин
13. Компьютер. Файлы и папки
17 мин
14. Формы записи алгоритмов. Исполнители
17 мин
15. Отношения между понятиями
4 мин
16. Умозаключение как форма мышления
12 мин
17. Суждение как форма мышления
7 мин
18. Понятие как форма мышления
6 мин
19. Образование понятий
9 мин
20. Информация и знания. Мышление и его формы
11 мин
21. Программирование в ЛОГО. Переменная. Программы с ветвлением
15 мин
22. Программирование в ЛОГО. Окружность как многоугольник
12 мин
23. Программирование в ЛОГО. Процедуры с параметрами
16 мин
24. Программирование в ЛОГО. Создание циклических программ
11 мин
25. Программирование в ЛОГО. Решение задач на составление линейных программ
16 мин