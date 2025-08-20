Search
Библиотека InternetUrok.ruИнформатика, 6 класс Тема 1. Уроки
Назад

Уроки

Тема 1

01. Практическая работа №2. Составление алгоритмов

10 мин

02. Вводный урок. Объекты окружающего мира

16 мин

03. Практическая работа №6. Создание презентаций в Microsoft Power Point - 2007

04. Программа MovieMaker

05. Практическая работа №5. Работа в программе MovieMaker

06. Практическая работа №3. Составление алгоритмов выигрышных стратегий

17 мин

07. Игры. Выигрышные стратегии

20 мин

08. Типы алгоритмов

16 мин

09. Что такое алгоритм

14 мин

10. Практическая работа №1. Позиционные системы счисления

18 мин

11. История систем счисления

18 мин

12. Представление информации в компьютере. Единицы измерения информации

19 мин

13. Компьютер. Файлы и папки

17 мин

14. Формы записи алгоритмов. Исполнители

17 мин

15. Отношения между понятиями

4 мин

16. Умозаключение как форма мышления

12 мин

17. Суждение как форма мышления

7 мин

18. Понятие как форма мышления

6 мин

19. Образование понятий

9 мин

20. Информация и знания. Мышление и его формы

11 мин

21. Программирование в ЛОГО. Переменная. Программы с ветвлением

15 мин

22. Программирование в ЛОГО. Окружность как многоугольник

12 мин

23. Программирование в ЛОГО. Процедуры с параметрами

16 мин

24. Программирование в ЛОГО. Создание циклических программ

11 мин

25. Программирование в ЛОГО. Решение задач на составление линейных программ

16 мин

24. Программирование в ЛОГО. Создание циклических программ